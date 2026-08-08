Радослав Рибарски, ПП: Основният въпрос за дрона е дали е случайност, или опит за удар по критична инфраструктура

Основният въпрос, който спешно трябва да получи отговор: случайност ли е това, или опит за удар по критична инфраструктура? Това заяви в профила си във Фейсбук депутатът от ПГ на "Продължаваме Промяната" и член на Комисията по отбрана Радослав Рибарски. Коментарът му е по повод изявлението на премиера Румен Радев, че дрон е навлязъл във въздушното пространство на България край Кардам и се е взривил.

Инцидентът е станал на около 1 км от компресорната станция "Кардам" - стратегически обект от трансграничната газопреносна инфраструктура между България и Румъния, пише Рибарски.