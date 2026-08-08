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ДРОН В НЕБЕТО НАД БЪЛГАРИЯ

Костадин Костадинов очаква да стане ясно какъв е навлезлият в българското въздушно пространство дрон

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костадин костадинов очаква стане ясно какъв навлезлият българското въздушно пространство дрон
Снимка: Фейсбук
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Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви в пост във Фейсбук, че очаква да бъде съобщено какъв е дронът, навлязъл в българското въздушно пространство тази сутрин. Той отправя няколко въпроса, които според него са неизбежни в създалата се ситуация:

"Какъв е дронът? Украински, руски или ирански? Последното е много малко вероятно, първото е най-вероятно", пише Костадинов.

Според Костадинов случилото не е изненадващо предвид „агресивната политика, която вече поредица български правителства водят". Той обаче пита защо партията му научава от медиите, че е имало такъв съвет. Присъствието на парламентарните партии не е задължително, но в този случай е въпрос на държавническо поведение, което на Радев определено липсва, коментира той.

"Политиката на Румен Радев банкрутира, разобличена от лицемерните действия на своите инженери от посолствата и чуждите служби", пише Костадинов.

# "Възраждане" #Костадин Костадинов #дрон

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