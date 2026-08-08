Костадин Костадинов очаква да стане ясно какъв е навлезлият в българското въздушно пространство дрон

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви в пост във Фейсбук, че очаква да бъде съобщено какъв е дронът, навлязъл в българското въздушно пространство тази сутрин. Той отправя няколко въпроса, които според него са неизбежни в създалата се ситуация:

"Какъв е дронът? Украински, руски или ирански? Последното е много малко вероятно, първото е най-вероятно", пише Костадинов.

Според Костадинов случилото не е изненадващо предвид „агресивната политика, която вече поредица български правителства водят". Той обаче пита защо партията му научава от медиите, че е имало такъв съвет. Присъствието на парламентарните партии не е задължително, но в този случай е въпрос на държавническо поведение, което на Радев определено липсва, коментира той.