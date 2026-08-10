Жълт код за опасни горещини в 16 области, температурите достигат 38°С

В сила е предупреждение от първа степен – жълт код за високи температури в 16 области от страната. Максималните температури ще са между 33° и 38°. Ще духа слаб, в Югоизточна България – умерен вятър от изток-североизток. По-ниски по крайбрежието на морето – между 27° и 31°. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 2000 метра ще е около 19°.

И към времето в Европа – слънчево и горещо ще е на Пиренейския полуостров, по Средиземноморието, във Франция и южната половина на Централна Европа. Купесто-дъждовна облачност ще се развие в следобедните часове над Алпите и там на места ще превали и прегърми. Над Северна Европа и Прибалтика облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В тази част от Европа и температурите ще бъдат по-ниски от обичайните. На Балканите ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините – с незначителна купеста облачност. Ще е горещо, на места в равнините максималните температури ще достигат 38°-40°.

У нас в сряда ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по Черноморието – умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°. През следващите дни с усилване на вятъра от север-североизток ще проникне хладен въздух. В четвъртък в планинските райони на Западна България, а в петък и в източните райони на места ще превали и прегърми, възможни са и градушки. Температурите ще се понижат и максималните в петък ще са между 27° и 32°. През почивните дни в Западна и Централна България ще бъде слънчево, а над Източна България ще има по-значителни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка.