Виктория Ангелова, която донесе гордост за цяла България

Срещаме ви с момичето, което просълзи цяла България със златото, което донесе за страната ни. 17-годишната Виктория Ангелова покори световния връх в тройния скок и вече е световна шампионка при девойките.

Това е втората и голяма победа, тъй като преди три седмици Виктория спечели и европейското злато. Зад двете титли стоят талант, много труд и воля.

Само на 17 години в ръцете си Виктория държи златен медал. В Юджийн, САЩ, българката Виктория Ангелова направи шампионския си скок - 13 метра и 91 сантиметра, резултат, с който изкачи върха.

"Сега, когато го погледна, наистина осъзнавам, че си е струвало всичко, през което съм преминала, за да стигна до тук", разкрива тя.

Преди медала са болката, волята, борбата да стигнеш там, където искаш. А след това прегръдките, българското знаме и златото.

"Всеки един спортист полага изключително много усилия, за да достигне дори не до медал, до финал, трябва да се полагат много усилия и всъщност така те се отплащат", добави Виктория.

Срещаме си с първия треньор, който стои зад успеха на Виктория. За Димитър Петров това не е просто един медал. Това е резултат от години работа с момиче, което още от дете показва, че има нещо специално.

"С Виктория съм естествено доста радостен и така изпитвам гордост, не мога да го крия, че аз съм някакъв детайл в нейния успех. Най-важното е човек да бъде целенасочен в това, което преследва, да вярва в него", сподели Петров.

А първата, която запалва искрата към спорта е лекоатлетката ни Магдалена Христова.

"Тя е вървяла целия път, за да стигне до този момент. Тя е шампионка на многобой. Тя беше изключително добра в препятственото бягане. Тя беше изключително добра в бягането на 200 метра. Беше изключително добра и в скока на дължина. Така че това не е нещо, което ние не сме очаквали, знаем, че беше въпрос на време да се случи", разкри Магдалена Христова.

А след големия успех Виктория вече мисли за нови върхове.

"Най-важното е да съм здрава и да показвам развитие в резултатите. Това са моите амбиции, да надграждам", добави атлетката.

А когато златният медал е на гърдите, а очите са пълни със сълзи, остава само едно – гордост. За Виктория, за нейните треньори и за цяла България.

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