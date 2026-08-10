БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Виктория Ангелова, която донесе гордост за цяла България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Запази

17-годишната Виктория Ангелова покори световния връх в тройния скок на първенството по лека атлетика до 20 г. в Юджийн.

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Срещаме ви с момичето, което просълзи цяла България със златото, което донесе за страната ни. 17-годишната Виктория Ангелова покори световния връх в тройния скок и вече е световна шампионка при девойките.

Това е втората и голяма победа, тъй като преди три седмици Виктория спечели и европейското злато. Зад двете титли стоят талант, много труд и воля.

Само на 17 години в ръцете си Виктория държи златен медал. В Юджийн, САЩ, българката Виктория Ангелова направи шампионския си скок - 13 метра и 91 сантиметра, резултат, с който изкачи върха.

"Сега, когато го погледна, наистина осъзнавам, че си е струвало всичко, през което съм преминала, за да стигна до тук", разкрива тя.

Преди медала са болката, волята, борбата да стигнеш там, където искаш. А след това прегръдките, българското знаме и златото.

"Всеки един спортист полага изключително много усилия, за да достигне дори не до медал, до финал, трябва да се полагат много усилия и всъщност така те се отплащат", добави Виктория.

Срещаме си с първия треньор, който стои зад успеха на Виктория. За Димитър Петров това не е просто един медал. Това е резултат от години работа с момиче, което още от дете показва, че има нещо специално.

"С Виктория съм естествено доста радостен и така изпитвам гордост, не мога да го крия, че аз съм някакъв детайл в нейния успех. Най-важното е човек да бъде целенасочен в това, което преследва, да вярва в него", сподели Петров.

А първата, която запалва искрата към спорта е лекоатлетката ни Магдалена Христова.

"Тя е вървяла целия път, за да стигне до този момент. Тя е шампионка на многобой. Тя беше изключително добра в препятственото бягане. Тя беше изключително добра в бягането на 200 метра. Беше изключително добра и в скока на дължина. Така че това не е нещо, което ние не сме очаквали, знаем, че беше въпрос на време да се случи", разкри Магдалена Христова.

А след големия успех Виктория вече мисли за нови върхове.

"Най-важното е да съм здрава и да показвам развитие в резултатите. Това са моите амбиции, да надграждам", добави атлетката.

А когато златният медал е на гърдите, а очите са пълни със сълзи, остава само едно – гордост. За Виктория, за нейните треньори и за цяла България.

Вижте репортажа във видеото!

Свързани статии:

Виктория Ангелова: Всичко, през което съм преминала, си е заслужавало
Виктория Ангелова: Всичко, през което съм преминала, си е заслужавало
Световната шампионка на троен скок за девойки до 20 години и...
Чете се за: 02:05 мин.
Виктория Ангелова спечели световната титла на троен скок на първенството по лека атлетика до 20 год. в Юджийн
Виктория Ангелова спечели световната титла на троен скок на първенството по лека атлетика до 20 год. в Юджийн
Със златния медал на Виктория Ангелова България се нарежда в Топ 15...
Чете се за: 01:37 мин.
#световно първенство за юноши и девойки под 20 години в Юджийн #Виктория Ангелова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
2
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна: Евакуираме близките населени места
4
Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна:...
Кметът на Трявна: Ще задействаме BG-ALERT, хората да не излизат на открито
5
Кметът на Трявна: Ще задействаме BG-ALERT, хората да не излизат на...
Около 300 души са евакуирани след взривовете във военния завод край Трявна
6
Около 300 души са евакуирани след взривовете във военния завод край...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
4
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
6
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици

Още от: Специално за БНТ

Александра Начева: Моята цел е да си подобря класирането
Александра Начева: Моята цел е да си подобря класирането
Георги Помашки: Виктория Ангелова направи нещо, което не съм очаквал Георги Помашки: Виктория Ангелова направи нещо, което не съм очаквал
Чете се за: 02:00 мин.
Виктория Ангелова: Всичко, през което съм преминала, си е заслужавало Виктория Ангелова: Всичко, през което съм преминала, си е заслужавало
Чете се за: 02:05 мин.
Божидар Саръбоюков: Мечтая да направя голям скок на голямо състезание Божидар Саръбоюков: Мечтая да направя голям скок на голямо състезание
Чете се за: 01:55 мин.
Три навика Три навика
Чете се за: 06:35 мин.
Бранимира Маркова: Това световно първенство ще бъде изключително важно и тежко Бранимира Маркова: Това световно първенство ще бъде изключително важно и тежко
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Взрив и пожар във военен завод край Трявна: "Запалването е тръгнало отвътре навън" (ОБЗОР)
Взрив и пожар във военен завод край Трявна: "Запалването е...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
"ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна "ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Какво установиха властите за падналия край Кардам дрон Какво установиха властите за падналия край Кардам дрон
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Десетки загинали и паднали сгради при силно земетресение в Колумбия Десетки загинали и паднали сгради при силно земетресение в Колумбия
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Пред БНТ съдията след жестокото убийство в Пловдив: Виждал съм...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Бургас и Пловдив вече няма да изпращат кръвни проби за алкохол и...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Как да се справим с „тропическите нощи“ в горещото време?
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Остров Итака в очакване на гости - ще съживи ли "Одисея"...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ