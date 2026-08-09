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Бранимира Маркова: Това световно първенство ще бъде изключително важно и тежко

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Спорт
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Надпреварата ще може да проследите пряко в ефира на БНТ от 14 до 16 август.

Бранимира Маркова
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Старши треньорът на националните отбори на България по художествена гимнастика за жени Бранимира Маркова коментира през БНТ подготовката на националките ни дни преди световното първенство в Германия. Надпреварата ще може да проследите пряко в ефира на БНТ от 14 до 16 август.

„Момичетата провеждат много добри тренировки, доволна съм от подготовката им. В момента, както видяхте, направихме моделирана тренировка на Ева Брезалиева. Това означава, че максимално я приближавам като график да направи своите съчетания по графика, по който ще се състезава“, коментира Маркова.

„Интензивна ни е програмата. Това световно първенство ще бъде изключително важно и тежко, защото е първата квалификация за Олимпийските игри. Оспорвано ще бъде, защото първите три гимнастички ще получат квота за Олимпиадата. Също така ще бъде и много тежко, защото конкуренцията е огромна. За първите 18 места ще се борят в квалификационните дни, в среда и в четвъртък. И първите 18 в петък играят многобой“, добави специалистът.

„Аз мисля, че в нашият спорт всичко е възможно. Много ще зависи как ще изиграят всички претендентки своите композиции. Стилияна Николова се подготвя много добре. Ева Брезалиева не взе участие в лагера на „Спорт Палас“. Така прецених, защото изпитва малко трудности в изхвърлянията на уредите си. Там е една идея по-ниска залата, така че решихме да остане на подготовка тук. Стилияна се готви много усилено. В последните дни изчистваме детайли и наблягаме на доброто изпълнение“, завърши Маркова.

Подробности вижте във видеото!

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#световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт 2026 #Бранимира Маркова

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