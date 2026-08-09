Бранимира Маркова: Това световно първенство ще бъде изключително важно и тежко

Надпреварата ще може да проследите пряко в ефира на БНТ от 14 до 16 август.
Старши треньорът на националните отбори на България по художествена гимнастика за жени Бранимира Маркова коментира през БНТ подготовката на националките ни дни преди световното първенство в Германия. Надпреварата ще може да проследите пряко в ефира на БНТ от 14 до 16 август.
„Момичетата провеждат много добри тренировки, доволна съм от подготовката им. В момента, както видяхте, направихме моделирана тренировка на Ева Брезалиева. Това означава, че максимално я приближавам като график да направи своите съчетания по графика, по който ще се състезава“, коментира Маркова.
„Интензивна ни е програмата. Това световно първенство ще бъде изключително важно и тежко, защото е първата квалификация за Олимпийските игри. Оспорвано ще бъде, защото първите три гимнастички ще получат квота за Олимпиадата. Също така ще бъде и много тежко, защото конкуренцията е огромна. За първите 18 места ще се борят в квалификационните дни, в среда и в четвъртък. И първите 18 в петък играят многобой“, добави специалистът.
„Аз мисля, че в нашият спорт всичко е възможно. Много ще зависи как ще изиграят всички претендентки своите композиции. Стилияна Николова се подготвя много добре. Ева Брезалиева не взе участие в лагера на „Спорт Палас“. Така прецених, защото изпитва малко трудности в изхвърлянията на уредите си. Там е една идея по-ниска залата, така че решихме да остане на подготовка тук. Стилияна се готви много усилено. В последните дни изчистваме детайли и наблягаме на доброто изпълнение“, завърши Маркова.
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