Идея за връщане на Центъра за асистирана репродукция към НЗОК притесни пациенти и организации

Предложение за прехвърляне на Центъра за асистирана репродукция отново към Здравната каса притесни пациенти и организации. То е част от доклада на здравния министър за планирана оптимизация в администрацията. От фондация "Искам бебе" настояват предложението да бъде оттеглено, защото когато центърът е бил част от НЗОК, е имало големи забавяния за финансиране на хората с репродуктивни проблеми. От здравното министерство подчертават, че всичко е все още на етап идея и предстои обществено обсъждане.

Преди 12 години Силвия чува най-хубавата новина - ще бъде майка на близнаци. Пътят до нея обаче е повече от труден. Подава документи, когато центърът за асистирана репродукция е към здравната каса. Заради сериозно забавяне, сама финансира опита си.

Силвия: "Теглих кредит, както го направиха много двойки, защото не могат да чакат поради медицински причини. Против съм, точно затова, защото се чака много дълго време."

Заповедта за финансиране е била готова, когато Силвия е бременна вече в четвъртия месец. В доклада се посочва, че "Центърът за асистирана репродукция следва да премине в структурата на Националната здравноосигурителна каса, поради основния си предмет на дейност - финансиране на инвитро процедурите на семейства с репродуктивни проблеми". От фондация "Искам бебе" определят предложението като лош експеримент.

Мария Янева, председател на УС на фондация "Искам бебе": "Вие, ако успеете дори да кандидатствате в началото на месеца, фондът до края на месеца ще ви издаде заповед и вие ще имате възможност да започнете лечение. Докато когато фондът беше в НЗОК, забавянето беше над 6 месеца, дори стигаше до 1 година. Какво правим, когато касата свърши своите лимити?"

В позиция от здравното министерство посочват, че към момента всичко е на етап идея и няма окончателно решение. По думите на здравния министър това са предложения за структурни реформи, които да формират по-отговорна към обществото администрация. Те ще бъдат представени за широко обществено обсъждане, посочват още от ведомството.

ПОЗИЦИЯ на Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Публикуваните в публичното пространство идеи са именно това - идеи. Те са резултат от експертен анализ на действащата административна структура и имат една единствена цел - да поставят началото на разговор как държавата може да работи по-ефективно в интерес на гражданите. Това не са окончателни решения. Това са предложения за структурни реформи, които да формират по-отговорна към обществото администрация. Това са предложения, които ще бъдат представени за широко обществено обсъждане. Не приемам опитите този разговор да бъде подменен със спекулации и внушения. Още по-малко приемам да се внушава, че всяка идея за промяна е заплаха, преди обществото изобщо да е имало възможност да я обсъди."

Мария Янева, председател на УС на фондация "Искам бебе": "Ако трябваше да има някакво обсъждане, то трябваше да бъде преди той да бъде внесен."

От фондация "Искам бебе" допълват, че административната промяна за тези 7 души, които сега работят в центъра, няма дори да доведе до свиване на бюджета, каквато е идеята на тази реформа.