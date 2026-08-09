Предимно слънчево време с краткотрайни валежи и гръмотевици на места

Днес е ще е предимно слънчево, но още преди обяд над западната половина от страната, след обяд вече и над източната, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в югозападна и централна и Южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Източна България умерен вятър от североизток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще са между 30 и 35 градуса.

Утре сутринта, на отделни места в низините и котловините на Югозападна България ще има намалена видимост. През деня ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток–североизток, а максималните температури отново ще са между 30 и 35 градуса.

По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен вятър от изток–североизток. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В следобедните часове утре на места в Рило-Родопската област, както и в западните и централните части на Стара планина, ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток–североизток, по най-високите планински части от север–северозапад.

Във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево и температурите ще се повишат. В четвъртък и петък ще прониква относително хладен въздух, повишава се вероятността за краткотрайни валежи и гръмотевици през първия ден на повече места в Централна и Югозападна България, а през втория главно в планините. Дневните температури отново ще се понижат и в петък ще бъдат около 30 градуса.