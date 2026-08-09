Боримиров: Напълно готови сме

Изпълнителният директор на Левски говори пред медиите преди заминаването на „сините“ за Казахстан.
Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред медиите преди заминаването на „сините“ за Казахстан, където ще изиграят реванша срещу Кайрат в Шампионска лига.
„Мисля, че сме напълно готови, предвид досегашните мачове. Показват едно постоянство в нашия отбор, смея да твърдя, че сме готови. Не смятам, че ще играят по друг начин, важното е ние как ще играем. Ние ще бъдем барометърът за този мач. Майкон е в групата, разбира се. Жегата няма да е проблем, затова пътуваме в неделя, за да имаме време да се адаптираме“, каза Боримиров.
„Искаме да надраждаме, при нас няма нищо случайно относно селекцията, всичко върви по план. Мисля, че в мачовете и играта ясно показваме надграждането. Това е благодарение на скаутите, които още зимата работят по лятната селекцията. Продължения и дузпи? Готови сме, подготвени сме, но не мисля, че ще стигнем дотам. Дай боже Левски да го чакат хубави неща, в живота няма нищо случайно, всичко е закономерно. Знаете докога е трансферният прозорец - Левски работи в тази насока. И изходящи, и входящи“, заяви шефът на „сините“.
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