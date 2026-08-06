ЦСКА излиза за битка срещу Макаби (Тел Авив) в Батуми

ЦСКА гостува на Макаби (Тел Авив) в двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата е днес от 19:00 часа на стадион “Аджарабет Арена” в Батуми, Грузия.

Ключовият футболист на Макаби Тел Авив – Рой Равиво, няма да играе срещу ЦСКА в първия двубой от третия предварителен кръг на Лига Европа.

Медиите в Израел съобщават, че левият бек е близо до изходящ трансфер и е пожелал да не бъде включен в групата за мача с българския отбор.

Първият мач между Макаби (Тел Авив) и ЦСКА от третия квалификационен кръг на Лига Европа, който ще се играе на стадиона в Батуми, ще бъде без публика. От УЕФА са информирали “армейците”, че няма да могат да разчитат на подкрепата на своите фенове, след като Европейската централа наложи наказание на Макаби.

Тимът от Израел е в страхотна форма, като в последните си 5 срещи е записал една-единствена загуба (срещу Нови Белград с 0:1). Останалите 4 двубоя бяха спечелени - срещу Алашкерт (1:0), Апоел Беер Шева (3:1), Шериф (5:0) и отново Шериф (1:0).

Възпитаниците на Христо Янев могат да се похвалят, че все още нямат загуба от началото на сезона. Въпреки това, “червените” записаха 2 равенства на старта (Славия 0:0 и Карабах 0:0). “Армейците” победиха Ботев Пловдив (3:2), Карабах след дузпи и Дунав Русе (2:1).

„Имаме планове за това, което ни предстои. Не плануваме какъвто и да е резултат. Теодор Иванов е заедно с всички нас. Ще се включи в цялостната тренировка. Ще видим какво е неговото състояние и на база това ще преценим“, заяви Христо Янев на пресконференцията на преди мача.

"Както всеки път тук пред вас – аз съм открит и честен. Колкото и да ми се иска да ви кажа как ще играем, няма как, защото и противникът ще разбере. Подготвили сме се за тях като отбор. Надявам се планът, който имаме в главите си, да бъде осъществен на терена“, допълни наставникът.