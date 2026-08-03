ЦСКА остана без подкрепата на своите фенове за визитата на Макаби Тел Авив

ЦСКА няма да може да разчита на подкрепата на своите фенове в първия мач срещу Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа. УЕФА официално потвърди, че срещата в Батуми ще се проведе без публика заради наказанието, наложено на израелския клуб.

Апелативната комисия на европейската футболна централа санкционира Макаби Тел Авив с един домакински мач при закрити врата заради използване на пиротехнически средства по време на двубоя срещу Шериф Тираспол във втория квалификационен кръг.

От ЦСКА съобщиха, че през последните дни са направили всички необходими постъпки пред УЕФА с надеждата привържениците на клуба да получат право да присъстват на трибуните, но европейската централа е потвърдила, че забраната важи както за домакинските, така и за гостуващите фенове.

Така "армейците“ ще изиграят второ поредно гостуване в евротурнирите без подкрепата на своите запалянковци, след като и при визитата на Карабах тимът беше лишен от присъствието на червената агитка заради предишна санкция. Първият двубой между Макаби Тел Авив и ЦСКА е насрочен за 6 август в Батуми.







