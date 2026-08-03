Благоприятен жребий за ЦСКА, ако отпадне от Лига Европа

Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА изтегли сравнително благоприятен жребий в Лигата на конференциите, при положение, че отпадне от Макаби (Тел Авив) в третия кръг на Лига Европа. При такъв сценарий столичани ще срещнат победителя от срещата между швейцарския Лугано и Рунавик от Фарьорските острови.

Отборът на Христо Янев ще гостува в първия мач на 20 август и евентуално ще бъде домакин на реванша след седмица на Националния стадион "Васил Левски". Победи в този кръг би осигурил на "червените" място в груповата фаза и престижни мачове поне до Коледа.

ЦСКА се размина с по-сериозни съперници от ранга на португалския Брага, Динамо Киев или Карабах, който тимът вече отстрани.