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Иван Славов: Показахме дух и характер

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Лудогорец е много класен отбор, каза главният скаут на Апоел Тел Авив

Иван Славов: Показахме дух и характер
Снимка: БТА
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Иван Славов също бе доволен от това, че Апоел Тел Авив продължава в третия кръг от пресявките на Лигата на конференциите. Израелците завършиха наравно с Лудогорец след 2:2 във втория кръг от квалификациите на „Хювефарма Арена“. Главният скаут на отбора от Тел Авив похвали духа характера.

"Показахме дух и характер. Върнахме се в мача след почивката, укротихме страстите и продължаваме напред. Щастливи сме, че продължаваме. Това е успех, особено като се връщаме в Европа след 12 години. Това за нас е много добре. Лудогорец е много класен отбор, постоянен участник в евротурнирите. Знаехме, че имаме шанс, ако се представим силно“, започна той.

Ние сме голям отбор и това прави моята работа по-лесна. Дано стигнем в следващата фаза на турнира“, добави българинът.

Конкуренцията в България са засили в последната година. Има няколко доста класни отбори“, завърши Славов

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#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ФК Апоел Тел Авив #Иван Славов

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