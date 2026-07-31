Иван Славов: Показахме дух и характер

Иван Славов също бе доволен от това, че Апоел Тел Авив продължава в третия кръг от пресявките на Лигата на конференциите. Израелците завършиха наравно с Лудогорец след 2:2 във втория кръг от квалификациите на „Хювефарма Арена“. Главният скаут на отбора от Тел Авив похвали духа характера.

"Показахме дух и характер. Върнахме се в мача след почивката, укротихме страстите и продължаваме напред. Щастливи сме, че продължаваме. Това е успех, особено като се връщаме в Европа след 12 години. Това за нас е много добре. Лудогорец е много класен отбор, постоянен участник в евротурнирите. Знаехме, че имаме шанс, ако се представим силно“, започна той.

„Ние сме голям отбор и това прави моята работа по-лесна. Дано стигнем в следващата фаза на турнира“, добави българинът.

„Конкуренцията в България са засили в последната година. Има няколко доста класни отбори“, завърши Славов