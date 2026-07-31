Христо Стоичков: Отборът ще расте

Христо Стоичков похвали ЦСКА за продължаването в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Тимът от Борисовата градина отказа драматично Карабах с 5:4 след дузпи във втория кръг от пресявките на Националния стадион „Васил Левски“. Една от легендите на българския футбол, който е записал със златни букви своето име в историята на „червените“, смята, че отборът ще расте.

"Имаме един мач в Керкраде срещу Рома с дузпи. Труден мач. Напрежението е голямо. Отборът от първата минута искаше тази победа. Естествено е, че трябва да имаш повече хъс за игра. Имаше нерви, но все пак това е турнирна битка. Трябва да играеш до последния сигнал. Дузпите са част от играта, двата отбора имаха положения. Отборът ще расте. Когато имаш комбинация от млади, но и футболисти от големи първенства, това ти дава спокойствие. Когато излезеш за победа, трябва да я търсиш. Не бях изпитвал такова чувство от финала на световното първенство“, започна той.

"Има потенциал, който трябва да се развие. Няма лесни противници. Видя се и на световното първенство. Малките държави излизат да дадат това, което могат. Няма нужда да сравняваме отборите. Хубаво е да гледаш твоята продукция. В неделя задължително трябва да се победи Дунав Русе, който се завръща в елита. Трябва да се готвиш и да гледаш мач за мач. Пожелах успех на момчетата. Моето задължение към ФИФА е извън България. В повечето време съм на други места. Трябва да обиколя 35 държави в следващите два месеца и половина. Когато имам възможност, ще бъда тук. Има неща, които трябва да се подобрят във ФИФА. УЕФА също имат критични моменти в своята организация. Всички се оплакват, че ФИФА има много мачове, но и при УЕФА е така. Европейските федерации пак ще играят. Тези, които много викат, първи ще дойдат, когато трябва да им се дават милиони", заяви носителят на „Златната топка“.

Камата поздрави и привържениците на "червените".

"Това са времената, които няма да се забравят. Публиката винаги е моят 12-ти играч, в България, в ЦСКА и в Барселона. Искам феновете да подкрепят отбора, да скандират и да няма глоби", отбеляза Стоичков.