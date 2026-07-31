БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦСКА продължава в квалификациите на Лига Европа след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Теодор Иванов: Много хора ни отписваха

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Най-хубавото ще бъде да влезем в основната фаза, коментира бранителят след класирането на ЦСКА в третия кръг от квалификациите в Лига Европа.

Теодор Иванов: Много хора ни отписваха
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Теодор Иванов също бе щастлив от продължаването на ЦСКА в пресявките на третия кръг в Лига Европа. „Армейците“ измъкнаха успеха срещу Карабах в драма с 5:4 след изпълнение на дузпи във втория мач от втория кръг, който се изигра на Националния стадион „Васил Левски“. Защитникът смята, че много хора са отписвали „червените“, но най-важната цел е да се класират за основната фаза на турнира.

"Мачът с Локомотив Пловдив във финала за купата също беше толкова емоционален. Показахме характер след положенията и пред двете врати“, каза той.

"След редовните 90 минути ние създадохме две-три чисти положения. Гостите също имаха ситуации, при които изтръпнах. Благодарим на Фьодор Лапоухов за спасяванията“, добави бранителят, който сподели, че е говорил с новия спортен директор на столичния тим и негов баща – Валентин Илиев.

Валентин Илиев ми каза, че ми има пълно доверие при дузпите. Феновете ни подкрепиха, не спряха да пеят цял мач. Това е най-добрата публика в България, благодаря им.“

„Много хора ни отписваха и през миналия сезон, когато спечелихме купата на страната и сега пак ни отписват. Винаги ще има такива хора. Надявам се да преодолеем и следващия съперник в лицето на Макаби Тел Авив. Най-хубавото ще бъде да влезем в основната фаза“, завърши Иванов.

Свързани статии:

Христо Янев: Вярата е единственото нещо, което ми остана
Христо Янев: Вярата е единственото нещо, което ми остана
Никога няма да се променя, подчерта треньорът на ЦСКА след...
Чете се за: 03:02 мин.
ЦСКА продължава в квалификациите на Лига Европа след успех с дузпи над Карабах
ЦСКА продължава в квалификациите на Лига Европа след успех с дузпи над Карабах
Фьодор Лапоухов бе големият герой за "червените" с редица ключови...
Чете се за: 02:37 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #Теодор Иванов #ПФК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Утре е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да поскъпне от 1 август
3
Утре е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да...
Напрежение след края на Университатя - Левски, Веласкес предотвратил сериозен конфликт
4
Напрежение след края на Университатя - Левски, Веласкес...
Случаят „Петрохан“: Според Стою Стоев обвиненията срещу ПП са саботаж
5
Случаят „Петрохан“: Според Стою Стоев обвиненията срещу...
България придоби архива на Иван Гаджев за под 1 млн. евро
6
България придоби архива на Иван Гаджев за под 1 млн. евро

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Футбол

Христо Янев: Вярата е единственото нещо, което ми остана
Христо Янев: Вярата е единственото нещо, което ми остана
Иван Славов: Показахме дух и характер Иван Славов: Показахме дух и характер
Чете се за: 01:15 мин.
Андриан Краев: Парирахме щурма на Лудогорец Андриан Краев: Парирахме щурма на Лудогорец
Чете се за: 01:37 мин.
ЦСКА продължава в квалификациите на Лига Европа след успех с дузпи над Карабах ЦСКА продължава в квалификациите на Лига Европа след успех с дузпи над Карабах
Чете се за: 02:37 мин.
Томас Райс: Изиграхме две различни полувремена Томас Райс: Изиграхме две различни полувремена
Чете се за: 02:20 мин.
Лудогорец се размина с европейски футбол през сезона след равенство с Апоел Лудогорец се размина с европейски футбол през сезона след равенство с Апоел
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Мамутът от Ряхово влезе в музея
Мамутът от Ряхово влезе в музея
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нов протест в Ямбол заради идването на американските самолети в Безмер Нов протест в Ямбол заради идването на американските самолети в Безмер
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Утре е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да поскъпне от 1 август Утре е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да поскъпне от 1 август
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Гласуването на президентските избори наесен – по нови правила Гласуването на президентските избори наесен – по нови правила
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Пореден протест на студенти и преподаватели от НАТФИЗ
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Нашествия от мигранти в испанския град Сеута
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Велислава Петрова пред Абас Арагчи: България няма да допусне военни...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Едва се спасихме, всичко гореше..." – хиляди хора...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ