Теодор Иванов: Много хора ни отписваха

Теодор Иванов също бе щастлив от продължаването на ЦСКА в пресявките на третия кръг в Лига Европа. „Армейците“ измъкнаха успеха срещу Карабах в драма с 5:4 след изпълнение на дузпи във втория мач от втория кръг, който се изигра на Националния стадион „Васил Левски“. Защитникът смята, че много хора са отписвали „червените“, но най-важната цел е да се класират за основната фаза на турнира.

"Мачът с Локомотив Пловдив във финала за купата също беше толкова емоционален. Показахме характер след положенията и пред двете врати“, каза той.

"След редовните 90 минути ние създадохме две-три чисти положения. Гостите също имаха ситуации, при които изтръпнах. Благодарим на Фьодор Лапоухов за спасяванията“, добави бранителят, който сподели, че е говорил с новия спортен директор на столичния тим и негов баща – Валентин Илиев.

„Валентин Илиев ми каза, че ми има пълно доверие при дузпите. Феновете ни подкрепиха, не спряха да пеят цял мач. Това е най-добрата публика в България, благодаря им.“