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Вангел Вангелов: Отборът може

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Надявам се да бъдат все такива резултатите занапред, коментира изпълнителният директор на ЦСКА,

вангел вангелов отборът
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Вангел Вангелов вярва във възможностите на ЦСКА след класирането в третия квалификационен кръг на Лига Европа. На Националния стадион „Васил Левски“ столичният тим отстрани Карабах с 5:4 след изпълнение на дузпи във втория мач на втория кръг в пресявките. Изпълнителният директор на „червените“ смята, че успехите ще дойдат чрез постоянството.

Христо Янев и Валентин Илиев могат да ви разкажат повече за самия мач, ние като ръководство сме доволни, че отстранихме наистина силен отбор като Карабах”, започна той, обяснявайки, че повече промени в ръководството няма да се правят.

„Нека се зарадваме на мача, виждате у всички еуфорията е голяма. Нека използваме инерцията за следващите мачове, идват важни такива, един след друг. След края на мача влязох в съблекалнята, поздравих момчетата за сърцатата игра, вижда се, че могат. Просто трябва да покажат постоянство в следващите срещи. Вярвам, че ще го направят и вярвам в тях. Собственикът? Той винаги е близо до нас, подкрепя ни и от тази гледна точка нямаме проблем“, каза един от ръководите на тима от Борисовата градина.

„Да, Христо Стоичков беше на мача, донесе ни добра карма. И се надявам да бъде по-често с нас. Поне към мене такъв ангажимент пое и то лично. Така че му благодаря за подкрепата на него и на цялата „червена“ общност. Надявам се да имаме малко повече подкрепа, малко повече спокойствие и да сме малко по-обединени. Виждаме, че отборът може. Надявам се да бъдат все такива резултатите занапред“, завърши Вангелов.

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#Вангел Вангелов #УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК ЦСКА

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