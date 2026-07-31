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Гурбан Гурбанов: Впечатлен съм от подхода на ЦСКА

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Спорт
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Играчите на домакините показаха страхотен характер, сподели треньорът на Карабах.

Гурбан Гурбанов: Впечатлен съм от подхода на ЦСКА
Снимка: startphoto.bg
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Старши треньорът на азербайджанския Карабах Гурбан Гурбанов обясни своята гледна точка за отрадането на тима в Лига Европа от ЦСКА. Българският клуб, който се представи по-точно при изпълнението на дузпи (5:4), се класира за следващия етап. И двата мача завършиха 0:0, а голове не паднаха и в продълженията в София.

Поздравявам противниковия отбор за победата. Станахме свидетели на интересен мач. Казах по-рано, че ще се срещнат два отбора от едно и също ниво. Няма нужда да казвам много повече по темата. Също така искам да похваля моите играчи, които показаха мъжество при тази умора. Играчите на ЦСКА също показаха страхотен характер. Впечатлен съм от подхода им към играта. Още веднъж ги поздравявам“, заяви старши треньорът на Карабах (Агдам) Гурбан Гурбанов на пресконференция след мача-реванш срещу българския ЦСКА от втория квалификационен кръг на Лига Европа. И двата мача между тези съперници завършиха при 0:0, в това число и след продължения в София, което наложи изпълнение на дузпи, а там „армейците“ бяха по-точни.

След отпадането си от ЦСКА, Карабах не приключва участието си в Европа, а слиза в Лигата на конференциите, където на 6-и и 13-и август ще спори с Динамо (Киев, Украйна).

Ще се подготвим за мача от Лигата на конференциите. Просто 120-минутният мач днес беше прекалено дълъг и изморителен. Нашите играчи не бяха напълно подготвени за него“, каза Гурбанов.

Просто някои играчи играха малко прекалено много минути. Беше изморително от гледна точка на подготовката ни, защото все още не сме напълно готови за новия сезон. Знаете, че имаме осем нови футболисти. Но във всеки случай, беше интересен мач.

Гурбан Гурбанов говори и за някои тактически промени: „Вярно е, очаквах, че можем да направим промени в системата. Имахме възможност да играем по-дефанзивно. Но имахме и възможности за атака. В такива мачове има много единоборства, директни сблъсъци и понякога, неизбежно, силата на играчите намалява.

Той добави, че 120-минутният мач е създал трудности за играчите: „От самото начало казвам, че 120 минути са твърде много. Играчите все още не са напълно подготвени да се справят с такова физическо натоварване.

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#Гурбан Гурбанов #УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Карабах

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