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АМЕРИКАНСКИ САМОЛЕТИ В АВИОБАЗА "БЕЗМЕР"

Нов протест в Ямбол заради идването на американските самолети в Безмер

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Жители на Ямболско излизат на протест срещу решението на парламента за разполагане на американски самолети цистерни в авиобаза „Безмер“. Те настояват за повече гаранции за сигурността и преразглеждане на решението.

Това е втори протест на жители от района срещу решението за временното разполагане на американски самолети цистерни в авиобаза „Безмер“. Тук има жители и от Сливен. Недоволните носят плакати „Вън военните самолети“.

След недоволството преди седмица, днес протестиращите се събраха пред сградата на Областната администрация в Ямбол, откъдето се очаква да тръгнат на шествие до сградата на общината.

Напрежението сред местните расте, тъй като се очаква американските самолети да пристигнат в авиобазата до края на седмицата. Най-силни са притесненията на жителите на село Безмер, което се намира в непосредствена близост до военния обект.

Протестиращите казват:

„Разположиха едни самолети, за които казват, че няма да участват в бойни действия, а се оказа, че тези самолети са тези, които зареждат бойните самолети. Това е пряко участие във войната. Нашите искания са следните: тези самолети въобще да не идват.“

„Трябва да продължим с протестите, докато правителството не види, че хората нямат желание България да става съучастник в тази война.“

Хората изразяват опасения за сигурността на района на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток и се страхуват, че България може да бъде въвлечена в евентуален конфликт.

Жителите организираха и подписка миналата седмица, която беше предадена на военния министър.

#Безмер #военни самолети #ямбол #протест

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