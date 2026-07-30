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След първите 100 дни на кабинета 42% от хората го подкрепят, сочи проучване на "Алфа рисърч"

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В навечерието на 100 дни от встъпването на власт на кабинета "Радев" социологическо проучване на "Алфа Рисърч" показва какви са нагласите на хората към управлението.

Изследването е проведено в периода 17-ти – 23-ти юли 2026-та година и е част от регулярния мониторинг на Алфа Рисърч. То е реализирано със собствени средства. Проучването е проведено сред хиляда пълнолетни граждани от цялата страна. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.

42% от хората, които са участвали в проучването, са дали положителна оценка за работата на кабинета, 33% са дали отрицателна. Оценката за работата на премиера Румен Радев е 48% положителна, срещу 31% отрицателна. 21 на сто от хората не са дали нито положителна, нито отрицателна оценка.

При един евентуален вот сега "Прогресивна България" събира 41,6%, ГЕРБ 13.1 на сто, "Продължаваме Промяната" - 6,6%, "Демократична България" - 6.1 на сто, ДПС - 5,2%, "Възраждане" - 4 на сто.

#рейтинг на премиера Румен Радев #проучване "Алфа Рисърч" #подкрепа за кабинета

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