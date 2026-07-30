Трима пожарникари загинаха в Гърция, Турция също е в плен на пламъците

След Западна Европа, горски пожари обхванаха и Гърция и Турция.

В Гърция, трима пожарникари загинаха в борбата с огъня на остров Крит и пристанищния град Гитио на Пелопонес. Огнища има и на други места в страната.

В Турция, горски пожари горят в районите Мугла и Анталия в популярната за летни почивки южна част на страната. Има евакуирани хора.

Във Франция, ситуацията с големия пожар в департамента Жиронд остава критична.

В Испания, пожарите до Мадрид и Авила са под контрол, но ново огнище в Сарагоса наложи евакуацията на 12 населени места.