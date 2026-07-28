Огненият ад в Европа: Още една жертва на пожарите във Франция

Още една жертва на пожарите във Франция.

Загинал е доброволец, участвал в гасенето. Четири хиляди туристи бяха евакурани в департамента Жиронд. Повечето от огнищата са овладени, но прогнозите за температури от близо 40 градуса създават риск от ново усложняване на ситуацията.

Нестабилна остава и обстановката в Испания. Премиерът Педро Санчес съобщи, че активните пожари са осем, но се вижда светлина в тунела след всички усилия за потушаването на огъня.