Огненият ад във Франция и Испания: Колко бързо се евакуират десетки хиляди хора

Сухо и горещо остава времето в районите на Бордо и Мадрид – това са двете места с най-мащабни пожари във Франция и Испания. До петък температурите остават без промяна и ще бъдат около 39 градуса. Пожарът във френския департамент Ланд е под контрол, но в Жиронд ситуацията остава критична. Това заяви френският президент Еманюел Макрон след като посети пожарникари в района на Бордо. Той отдаде почит на загиналите в пламъците двама огнеборци и заяви, че са изпепелени рекордни територии, без аналог от Втората световна война насам. В Испания ситуацията е по-спокойна, но все още има много активни огнища.

Като кадри от филм – така изглежда популярен къмпинг в района на Леж Кап фере. Мястото е особено популярно сред любителите на палатките и караваните. В нощта на 22 юли обаче се е наложило хиляди да напуснат къмпинга заради бушуващия в района пожар.

Матийо Жомен, говорител на пожарната служба в Жиронд: "Веднага след заповедта за евакуация, голяма част от хората, включително къмпингуващите, са изведени от района. Както можете да видите, наложило се е мнозина да оставят всичко каквото са правили и да тръгнат незабавно. Но виждате, че тук има много опасни и запалими елементи и мярката е била необходима."

Евакуиран е целият полуостров Кап Фере. Като част от местните жителите и туристите са използвали и лодки, за да се измъкнат от приближаващите пламъци.

Матийо Жомен, говорител на пожарната служба в Жиронд: "Има риск пожарът да започне отново в райони, в които не е горяло. Но опасността от възпламеняване на горски площи като цяло е голяма, заради високите температури, които се очакват през следващите дни."

Според местната пожарна служба, евакуацията е протекла гладко и без проблем. Местните жители и туристи са съдействали, а служителите на реда са подготвени за форсмажорните обстоятелства.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Този пожар е с безпрецедентни размери – 116 000 хектара са изпепелени, което е рекордна територия, без аналог от Втората световна война насам. Но борбата с огъня продължава. Трябва да останем изключително внимателни в следващите часове и дни в Жиронд."

снимки: БТА, БГНЕС

В департамент Жиронд са изгорели 240 жилищни постройки. На терен работят над 2700 огнеборци и 1500 военни. От началото на огнената стихия пострадали при пожарите в департамента са 88.