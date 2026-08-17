След акцията срещу „Кръв и чест“: Трима с обвинения, един остава в ареста

Трима от общо 18-те задържани при акцията срещу пловдивския клон на неонацистката организация „Кръв и чест“ са с повдигнати обвинения за проповядване и пробуждане към дискриминация, омраза и насилие.

Пловдивската структура на „Кръв и чест“ е действала повече от 20 години, по данни на разследващите. Те работят и по други досъдебни производства спрямо нейни членове. След акцията в т.нар. „щабквартира“ на организацията са разпитани общо 22 души, 18 са задържани, но обвинения са повдигнати само на трима.

Нено Димов, заместник-районен прокурор на Пловдив: „Част от членовете, които са разпитани като свидетели, заявяват, че там е обсъждана неонацистката идеология, обсъждана е нетърпимост към различни хора, към хора от друга раса, друга националност или хора с различна сексуална ориентация.“

По време на сбирките в частния клуб са излъчвани и филми с фашистка идеология, обясниха още от прокуратурата. Собственик на помещението е чужд гражданин, който до момента не е разпитван. Задържаният наемател е сочен и за тартор на неофашистката група. Именно той е повикал адвоката си по време на полицейската акция в клуба.

Нено Димов, заместник-районен прокурор на Пловдив: „Въпросният адвокат е присъствал на сбирката, преди да се пристъпи към претърсване и изземване, това е действие по разследването от полицейските служители.“

Според разследващите членовете на организацията нямат пряка връзка с участниците в убийството на Георги Кузев в Пловдив. Някои от тях обаче са се познавали с младежите, присъствали на побоя над 37-годишния мъж.

старши комисар Васил Костадинов, директор ОД МВР Пловдив: „Това са свързани лица, които се познават помежду си, вероятно в средата им на общуване протича такава идеологическа философия. Всички сте свидетели от снимките, които се появиха в публичното пространство на извършеното престъпление на Младежкия хълм, че на фона на лицата там имаше разпънато и знаме, което сте наясно каква идеология изповядва.“

Част от задържаните са познати на полицията и като членове на футболни агитки в града, като срещу един от тях има и наложена санкция по Закона за спортното хулиганство.