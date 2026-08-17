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Размяна на удари между Русия и Украйна: Москва под най-интензивна атака за тази година

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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По света
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поредна размяна удари русия украйна
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Осем жертви и четирима ранени, включително дете, при украински ракетни удари в руската Белгородска област, обявиха местните власти.

Жена е загинала при украински удар и в Астраханска област. Украйна съобщи за по две жертви в Сумска и Донецка области. Украйна е атакувала завод за ракетно гориво в Ростовска област. Русия е поразила военни цели в Измаил – най-голямото украинско пристанище на река Дунав. Атакувана отново е и Одеса. Местният украински губернатор съобщи за щети по цивилен кораб под флага на Того и четирима ранени.

#Белгородска област #войната в Украйна #Русия #Украйна

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