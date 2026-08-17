Петър Мицин: Успях на 400 да направя това, което съм тренирал

Успях да се класирам на финала на една от дисциплините, които плувах. На 200 не успях да се косирам, понеже първите дни имах проблеми с условията, беше наистина горещо в Париж. Аз през повечето време от престоя там бях с главоболие. Това коментира пред БНТ Петър Мицин, който завърши осми във финала на 400 м. свободен стил на европейското първенство по плуване в Париж. Мицин не успя да премине сериите на 200 м свободен стил.

"Успях на 400 да направя това, което съм тренирал. Доволен съм от резултатите и ще продължаваме напред да се класираме по-напред и да плувам по-бързо също", каза още той.

На въпрос дали в присъствието на Лукас Мертенс и Леон Маршан до него в сериите, малко по-бързото плуване в сериите му е коствало и финала, той отговори:

"Не мисля, че ми оказа някакво влияние, понеже аз се ръководех от тяхното темпо и като че ли плувах с резерв, така се усещах. Все пак не направих толкова голяма разлика между сутрешно и следобедно плуване, но наистина, в края на състезанието беше самата дисциплина 400 и самият престой и тренировките, които там провеждахме, имаше доста голямо чакане, но все пак успях да се съвзема и да направя, което съм тренирал до момента", обясни Мицин.

Вижте повече във видеото!