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Петър Мицин: Успях на 400 да направя това, което съм тренирал

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Спорт
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Петър Мицин завърши осми във финала на 400 м свободен стил (8-о място) на европейското първенство по плуване в Париж, което БНТ предава на живо

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Успях да се класирам на финала на една от дисциплините, които плувах. На 200 не успях да се косирам, понеже първите дни имах проблеми с условията, беше наистина горещо в Париж. Аз през повечето време от престоя там бях с главоболие. Това коментира пред БНТ Петър Мицин, който завърши осми във финала на 400 м. свободен стил на европейското първенство по плуване в Париж. Мицин не успя да премине сериите на 200 м свободен стил.

"Успях на 400 да направя това, което съм тренирал. Доволен съм от резултатите и ще продължаваме напред да се класираме по-напред и да плувам по-бързо също", каза още той.

На въпрос дали в присъствието на Лукас Мертенс и Леон Маршан до него в сериите, малко по-бързото плуване в сериите му е коствало и финала, той отговори:

"Не мисля, че ми оказа някакво влияние, понеже аз се ръководех от тяхното темпо и като че ли плувах с резерв, така се усещах. Все пак не направих толкова голяма разлика между сутрешно и следобедно плуване, но наистина, в края на състезанието беше самата дисциплина 400 и самият престой и тренировките, които там провеждахме, имаше доста голямо чакане, но все пак успях да се съвзема и да направя, което съм тренирал до момента", обясни Мицин.

Вижте повече във видеото!

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#европейско първенство по плуване Париж 2026 #Петър Мицин

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