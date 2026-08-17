Николай Вакареев: Доволен съм от това, което Петър Мицин постигна

Треньорът на Петър Мицин - Николай Вакареев отличи представянето на своя възпитаник на европейското първенство по плуване.

Националът бе единственият българин, който плува финал в Париж, като завърши 8-и на 400 м свободен стил. Плувецът участва и на 200 м свободен стил.

"Първите два-три дни не се чувствуваше много добре и поради тази причина на 200 м свободен стил резултатът му беше по-слаб от това, което очаквахме. На 400 м се чувствуваше чувствително по-добре и се класира за финалното плуване, което беше и нашата цел. Направи изключително силно плуване сутринта, от гледна точка на това, че имаше страхотна конкуренция. 20 човека се вместиха в една секунда и сутрин. Следобедното плуване му беше по-слабо. Може би, можеше малко по-добре, но съм доволен от това, което постигна", сподели той в интервю за БНТ.

Наставникът оцени постигнатото предвид очакванията и затрудненията в хода на турнира.

"В първите дни, времето беше изключително горещо, имахме проблеми с хотела по отношение на стаите. Настройката беше, че в края на седмицата ще се плува 400 м. Очакван резултат на 200 м, нашата подготовка беше насочена за 400 м", допълни Вакареев.

За Мицин предстои участие на световното първенство в малък басейн.

"Ще имаме една-две седмици почивка, която е необходима. Ще трябва да променим малко подготовката ни. Виждам пропуски във физическата, силовата подготовка на Петър, където имаме резерв. Целим повишаване на интензивността в тренировките в плувната подготовка", завърши Вакареев.

Вижте цялото интервю във видеото.