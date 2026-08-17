Слънчево днес, с валежи утре

И в следобедните часове ще бъде слънчево със слаб, в Източна България и по Черноморието - умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат по-високи от вчера между 29° и 35°, в София – около 31°, на морския бряг - от 26° до 28°.

Утре максималните температури ще бъдат между 29° и 36°, в София – около 29°. Очакват се и валежи, главно в Западна и Централна България, на места придружени от гръмотевици и градушки. В крайните източни райони вятърът ще остане слаб до умерен от югоизток, но в останалата част от страната ще се ориентира северозапад.

Предупреждение за опасно силни пориви е в сила е в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина. По Черноморието вятърът ще остане от югоизток. Ще бъде слаб до умерен. Ще бъде предимно слънчево, с максимални температури от 28° до 30°.

Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, с височина на вълните около метър. За разлика от морския бряг, в планините ще има валежи, придружени от гръмотевици, по-интензивни в Рило-Родопската област.

Ще има условия и за градушки. Ще духа умерен, по най-високите и открити части - силен северозападен вятър. В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, със следобедни превалявания на отделни места в източните и планинските райони.

Северозападният вятър ще отслабне, а температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 32° и 37°. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, с малка вероятност за валежи. Температурите ще продължат да се повишават и в събота в почти цялата страна ще бъде опасно горещо с максимални стойности между 34° и 39°.