Заради нарушения с електрически тротинетки - над 200 акта са съставени в Кюстендил от началото на годината

Над 200 акта са съставени за нарушения, свързани с управлението на електрически тротинетки в Кюстендил в рамките на година. Въпреки това опасното управление от деца продължава, а най-пресният пример е от преди дни, когато в социалните мрежи бяха разпространени кадри с деца на електрически тротинетки, които преминават опасно покрай автомобили на пътното платно.

Близо 30 деца на тротинетки, опасни маневри, ругатни и клаксони. Така изглежда централната улица на Кюстендил преди няколко дни.

Борислава Велинова: "Не само тротинетки. И колелата се карат с много силна скорост, на задни гуми, така. За мене тротинетките трябва да се ограничат." "Не знам, вината може би е в родителите. За мен не трябва деца малки да бъдат отпускани да карат тротинетки." Лилия Динчева:"Просто не знам как един родител отива, дава пари да си убие детето."

За по-строг контрол призова и кметът на Кюстендил.

Инж. Огнян Атанасов, кмет на Кюстендил: "Родителите да се осъзнаят и да им вземат тези индивидуални електрически превозни средства, защото видно е, че не ги ползват по предназначение Ние се опитваме, и органите на полицията се опитват и да санкционират, и да превантират, но не си позволяваме да ги гоним. Защото, когато ги подгониш, те започват да се мислят за Бони и Клайд, падат, стават инциденти, и после излиза, че са виновни органите на реда, което не е така.

У нас собствениците на електрически тротинетки не са задължени да ги регистрират – затова е трудно да се установи и виновникът в случай на нарушение на пътя.

Инж. Огнян Атанасов, кмет на Кюстендил: "С въвеждането на регистрационния режим ще ни бъде и по-лесно установяването. Специално в района на Езиковата, на това кръстовище имаме и видеонаблюдение, ако имаха номер, лесно могат да бъдат установени. Сега в случая просто виждаме деца с каски, снимани отдалече."

В Германия проблемът е решен отдавна.

Анатоли Костов: "Не се води точно като регистрация на автомобил, а е подобно на застраховка и се дава един номер, този номер се закача отзад на тротинетката и с този номер може да се проследи, ако стане инцидент, да се види на кого е тротинетката и да се санкционира.

Местата за каране на тротинетки са строго регламентирани.

Анатоли Костов: "Не може да се кара по пешеходни зони, единствено по велоалеите, които са изградени, определени места, които са извън шосето."

Глобата за каране на неразрешени места е между 15 и 30 евро. А при създаване на опасност за други хора – нараства до 55–100 евро.