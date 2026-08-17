Щети за хиляди евро: Счупиха козирката на една от новите метростанции в столицата

Два дни след откриването на новите метростанции в София, една от тях вече е с щети за хиляди евро. Счупена е стъклената козирка при станция „Ген. Владимир Вазов“, а няколко панела са за подмяна.



От район "Подуяне" обясниха за "По света и у нас", че стъклопакетите са били повредени при транспортирането още преди откриването на станцията, но са монтирани заради технологията за изпълнение.



От "Метрополитен" са извършили спешна проверка на място и са установили, че няма опасност за гражданите.

Поръчани са две нови стъкла, а подмяната им трябва да стане факт между 20-ти и 30-ти август.