Стадион „Тодор Диев“ в Пловдив отново събира деца и футболисти. Теренът, който дълги години беше далеч от активния спортен живот, постепенно се връща към предназначението си. Зад промяната стоят 7 треньори, които преди година напуснаха школата на Спартак и днес продължават работата си с деца във футболната школа на Реал Пловдив. По тяхна молба в инициативата се включва и фондация „Съвет за спортно развитие – Пловдив“ с председател Иван Пашов. Междувременно се появи и нов клуб с името СпартакЪ 1912, който заявява амбиции да възстанови представителния футбол на „Тодор Диев“.

Треньорите напуснали школата на Спартак споделят, че до това се е стигнало след натрупани различия между ръководни фигури в клуба и лошите тренировъчни условия.

„Били сме 7 години в Спартак. Аз лично нямам лоши чувства. Там сме си изкарали много хубави години. Постигнахме много добри резултати. Атестат е, това, че всяка година повече от 3-4 набора са, винаги са награждавани за първи места. Така, че успехите на клуба са на лице“, каза Неделин Петров, управител на ФК Реал Пловдив.

След треньорите от Спартак си тръгват и много деца. Родителите им са изправени пред избор – да останат или да последват хората, които ежедневно работят с тях.

„След като се разделихме с предишните собственици, ние си решихме и си останахме с треньорите, които са на децата. Подкрепихме хората, които се грижат за нашите деца“, каза пред БНТ Ваня Миланова, родител.

За родителите остава най-важният въпрос – къде и при какви условия ще тренират децата. Естествената трева на „Тодор Диев“ е една от причините теренът да е ценен за школата. Следват и предприетите стъпки, които водят до разчистването на терена и привеждането му в готовност за тренировки.



От клуб Реал се обръщат за помощ към фондацията „Съвет за спортно развитие – Пловдив“ от където откликват и само за няколко дни терена е изчистен и готов за тренировки. Въз основа на тази проява от Община Пловдив изготвят график, по който да тренират детските школи на Спартак и Реал.

„Надяваме се със старта, който дадохме до момента, това, което се направи да се изчистят пространствата около игрището, да се подобри терена за по- добър тренировъчен процес и за това да има все повече деца да играят, този линия трябва да продължи със сигурност. Със сигурност, ние сме обединени много хора в това нещо. Много клубове, които помагат и се опитваме заедно да изграждаме нещо такова. Благодарение на г-н Пашов който се свързахме с него, нещата се случват доста бързо. А целта е всеки следващ ден да е по- добър от предния“, добави Неделин Петров.

Футболната школа на Реал поддържа 10 гарнитури, като всички те участват в първенствата за подрастващи на БФС. Към идеята за възстановяване на спортния живот на стадион „Тодор Диев“ с дългосрочни проекти се присъединяват от „Съвета за спортно развитие в Пловдив“. Председателят Иван Пашов споделя, че основната цел на дейността е повече деца да се върнат на спортните площадки.

„Имам желание да върна децата на спортната площадка. Имам желание да направя един спортен оазис, който и преди е бил. Имам желание да възстановя старото. Точно за това правя футболния отбор, който е представителен. Със старото има „СпартакЪ“. Както „БотевЪ“, само, че нашето е СпартакЪ. И се опитваме да върнем цялото това, изживяване каквото е било преди. Да върнем децата, да върнем вярата на родителите“, коментира Иван Пашов.

Според Иван Пашов създаденият нов клуб ще започне участието си още тази есен в „Б“ регионална футболна група.

„Това е новата емблема, новото нещо, което се възражда на „Тодор Диев“. Ние ще покажем, че за 10 години разруха, за един месец почистихме, обновихме. Направихме от строителна площадка спортна площадка, и даваме шанс на големите да играят“, добави Пашов.

Какво ще се случи със стадион „Тодор Диев“ зависи от предстоящата процедура и решенията на община Пловдив. От една страна е настоящият Спартак и неговата история. От друга – треньори, деца и родители, които продължават работата си под името Реал Пловдив, както и новият проект СпартакЪ 1912.