Дунав с рекордно ниски нива: Какво показват архивите отпреди близо век

По последни данни на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ нивото на реката е без промяна при Русе, Видин и Ново село, понижение с 1 см е отчетено при Силистра и Свищов, а при Оряхово има повишение с 1 см.

Драстичният спад на нивото на Дунав през последните седмици насочи вниманието и към архивите, които пазят ежедневни данни за състоянието на реката отпреди близо век. Дневници от 1938 г. показват, че и тогава са регистрирани периоди с ниски нива, но реката е достигала и до критично високи стойности.

Ниското ниво на Дунав през последните седмици провокира специалистите от Държавния архив в Русе да потърсят данни за състоянието на реката назад във времето. В старите документи са записвани не само нивата, но и температурата и състоянието на водата.

Ръководителят на Държавния архив в Русе Толя Чорбаджиева разказва, че в архивите са открити подробни дневници, водени ежедневно.

„Това е тема, която вълнува не само вашите зрители, но и нас като специалисти в архива и ни накара да погледнем в документите назад във времето и да видим какви са били стойностите на реката и какво се е случвало всъщност по време на измерването на реката, може би малко преди 100 години. Всъщност ние открихме много интересни дневници, които са водени всеки месец, всеки ден са записвани стойностите на реката, не само нивото, това дали е бистра, дали е мътна, температурата на водата и това се е случвало ежедневно правилно на ръка, в няколко екземпляра, като един от тези екземпляри.“

Сред документите е дневникът от август 1938 г., който показва, че и тогава нивото на реката е било ниско.

„Това е дневник от 1938 година, който показваме сега. Виждаме, че е август 1938 година, нивото на реката също е било ниско, но не е в тези ниски стойности, както е в момента.“

Архивните данни показват, че през годините Дунав е преминавал както през периоди на маловодие, така и през сериозни покачвания.

„Имало е стойности, когато наистина нивото на реката е било много ниско. Имало е такива моменти, когато пък водата е била във високи стойности и била над критичния максимум. Имало е такива моменти назад във времето.“

Сред примерите са големите наводнения през 1942 г. и високите води през 1970 г.

„Например, в 1970 г. е имало такъв момент, когато нивото на реката е било високо. Заляло е част от сградите в близост. В 1942 г. това е много така популярен момент на голямото наводнение и в Русе, и Видин също така.“

Архивът пази и снимки, които показват различната роля на Дунав за хората през годините – като място за работа, риболов, срещи и отдих.

„Река Дунав е била както място за срещи, така и място за забавление, така и място за риболов, за работа. Това всъщност можем да видим от тези снимки, че реката някак си е свързвала хората, било е притегателен център и е било място, където хората са намирали както забавление, така и препитание, най-различни неща могат да се намерят в реката.“

Интересът към архивните документи продължава и днес. Ученици често търсят материали за свои проекти, свързани с Дунав.

„Много често идват ученици, които са със своите учители по история, правят проекти. Доста често река Дунав е тема на техните проекти. Показваме снимки, показваме документи, и протоколи на общината, които са много-много стари, например най-ранният ни от 1885.“

Ниското ниво на реката през тази година също вече се превръща в част от архивната памет. От Държавния архив събират снимки и информация за необичайните находки, които се появяват по дъното.

„Събираме тези снимки, защото нещата не започват и не свършват с нас. Но след време архивът ще продължи да работи, ще дойдат нови ученици с нови работници и вече ще могат да видят тези нови исторически моменти, които сега се случват на нас.“

В отделни папки се съхраняват снимки и материали за сегашното състояние на реката.

Дневникът от август 1938 г. дава конкретна представа как са се водили наблюденията. За 17 август е записано ниво от 132 сантиметра и температура на водата 23,5 градуса.

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева.