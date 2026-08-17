Ейми Хънт спечели четвърти златен медал на европейското по лека атлетика

Звездата на Великобритания Ейми Хънт стана първата състезателка с четири златни отличия от едно европейско първенство по лека атлетика, след като помогна на смесената щафета на родината си на 4 по 100 метра да спечели титлата с нов континентален рекорд.

Хънт, Дина Ашър-Смит, Зарнел Хюз и Джеремая Азу финишираха за 39.97 секунди и станаха първият европейски квартет, който преодолява дистанцията за по 40 секунди. Те също така излязоха на второ място във вечната ранглиста след световните рекордьори от Ямайка (39.62 секунди).

Хънт триумфира в индивидуалните спринтове на 100 и на 200 метра, както и с женската щафета на 4 по 100 метра.

Ашър-Смит пък спечели рекорден 11-и медал от континентално първенство по лека атлетика, от които осем златни.

Втори завърши квартетът на Германия с 40.11 секунди, а трети се класираха испанците с 40.42 секунди.