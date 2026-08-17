Спасителна акция в Рила продължи над 17 часа, евакуираха турист с помощта на ВВС

Спасителна акция в един от най-труднодостъпните райони на Рила продължи повече от 17 часа. Заради тежкия терен планинските спасители са потърсили помощ от ВВС, като пострадалият турист е бил транспортиран с хеликоптер чрез лебедка, тъй като кацането в района е било невъзможно.

От Планинската спасителна служба обясниха, че основното предизвикателство е бил теренът около езерото – със стръмни склонове, скали, сипеи и гъста растителност. Придвижването с носилка е било практически невъзможно.

Георги Ботев от ПСС – Благоевград обясни, че заради растителността дори е било необходимо специално разрешение за разчистване на терена.

„Там е едно от най-трудно достъпните езера в Рила. Имаме изключително много скали, сипеи и много буйна растителност, като придвижването с носилка беше невъзможно, без да се изрязват определени растителни видове. Това пак е забранено в национален парк. Трябваше разрешение за сеч и да изсечем сумата и гора за транспорт. Направихме анализ и решихме, че е по-добре да потърсим помощ от нашите приятели от 24-та авиобаза, които са изключителни професионалисти и помагат винаги. Много добре работим с тях. Ние преди два месеца имахме съвместно учение и тренирахме същата задача, спасяване на пострадал в трудно достъпни терени. Показахме на практика това, което реално се обучавахме“, обясни планинският спасител.

Хеликоптерът не е могъл да кацне заради стръмния и пресечен терен. Затова пострадалият е бил изведен с помощта на лебедка.

„Да, просто много е пресечен теренът, стръмни склонове, няма как да кацне, няма достатъчно широка площадка за нито един хеликоптер. Колегите разполагат с надеждна лебедка и много добре работят. Това са пълни професионалисти. Целият екип много им благодаря за което. Така че това го тренирахме. За нас не е нищо ново. Нито за тях, разбира се. Много бързо се случи всичко и спестихме работа на много хора в продължение на много часове с тази акция“, каза Ботев.

Пострадалият е бил с приятели, които са решили да прекарат празника в района. По думите на спасителя групата е била подготвена с палатки и е познавала мястото.

Лекарят на спасителния екип е преценил, че травмата не е животозастрашаваща и туристът може да остане в планината до сутринта, когато да бъде евакуиран.

Спасителят предупреди туристите да бъдат особено внимателни в района заради ниските температури през нощта и липсата на мобилно покритие.

По думите му в такива райони най-надеждното средство за подаване на сигнал е сателитният телефон.

От ПСС очакват натоварването на спасителните екипи да се увеличи в края на август и началото на септември, когато повече туристи се насочват към планините.

Вижте повече в прякото включване на Станислава Христова.