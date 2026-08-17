Стефан Илчев: Евровизия е поредната крачка по дългия културен път на Бургас

Музикантът Стефан Илчев определи домакинството на „Евровизия“ като закономерна следваща крачка в културния път на Бургас. Това коментира в "Денят започва" музикантът Стефан Илчев. Той коментира промените в конкурса и музиката през годините, ролята на изкуствения интелект и екипната работа зад победата на България.

Музикантът си припомни собственото участие в българската селекция за „Евровизия“ през 2009 г. Според него конкурсът днес е различен, но някои песни успяват да останат актуални независимо от времето.

Илчев отбеляза, че музиката и публиката се променят, а заедно с тях се променя и самият конкурс.

„Защото публиката е различна, музиката е различна, времената са различни, възприятията ни стават все по-различни. Но това е нормално. Всяко поколение със своята музика, който каквото е направил, трябва да го предава по някакъв начин, да изразява себе си и да изразява времето, в което е живял.“

По думите му една от големите разлики спрямо миналото е все по-голямата роля на технологиите и изкуствения интелект при създаването на музика.

„Може би до голяма степен основен факт е, че песните тогава се правиха от музиканти. Сега вече има много намеса на изкуствения интелект. Много по-бързо се случват нещата за много по-кратък период. А тогава всички тези ходове бяха доста добре премислени. Коя песен ще подхожда за конкурс.“

За Илчев победата на България и домакинството на следващото издание са резултат от екипна работа.

„Резултатът от екипната работа на всички, които участваха в тазгодишното издание, направиха така, че спечелихме огромна популярност и най-вече победата, с която България си гарантира домакинството за следващата година.“

Според Стефан Илчев домакинството на „Евровизия“ е възможност Бургас да покаже културната си идентичност.

„Бургаският дух е нещо, което не може да се обясни. Той трябва да се преживее.“

Илчев припомни имената на редица бургаски изпълнители, с които е израснал, и подчерта влиянието на културния живот върху града.

„И съм имал щастието да израсна точно с тези мелодични, запеваеми песни и този дух, който не носи само музиката в Бургас. Има страшно много актьори, бургазлии. Целият този културен живот се отразява на града ни и това продължава до ден днешен.“

Илчев заяви, че лично за него домакинството е повод за радост, а впечатленията му от финала във Виена са свързани най-вече с екипната работа около българското участие.

Вижте целия разговор със Стефан Илчев.