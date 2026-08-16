Петър Мицин ще плува във финала на 400 м свободен стил на еврошампионата по плуване

Петър Мицин ще плува във финала на 400 метра свободен стил за мъже на европейското първенство по плуване в Париж.

Мицин даде седми резултат в сериите с време 3:46.28 минути и донесе на България първия и единствен финал от шампионата в Париж.

Мицин плува в последната седма серия на дисциплината в компанията на олимпийския герой на Франция от Игрите в Париж 2024 Леон Маршан и световния рекордьор на тази дистанция Лукас Мартенс от Германия. Българинът направи силно състезание и остана трети в серията непосредствено след Маршан и белгиеца Люка Енво и успя да изпревари Мартенс, който завърши четвърти в серията.

Така Мицин е вторият българин с вечерно плуване в Париж след Габриела Георгиева, която участва в полуфиналите на 200 метра гръб.

Друг български плувец - Мирослав Терзиев, бе заявен за участие в трета серия на 400 метра свободен стил, но не стартира.

Най-бърз в сериите бе германецът Оливер Клемет с 3:45.22 минути.

Финалът на 400 метра свободен стил е тази вечер от 20.21 часа българско време и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3 и ТУК.