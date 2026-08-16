В неделя, 16 август, от 10:00 часа предстои третата финална крайбрежна гонка
Варна е център на българското ветроходство с 26-ото издание на регатата "Кор Кароли".
В неделя, 16 август, от 10:00 часа предстои третата финална крайбрежна гонка.
"До момента регатата протече добре. Времето беше доста силно, но всички са доволни и щастливи, че нямаше инциденти. Участват 28 лодки с над 200 състезатели", сподели новият председател на фондация "Кор Кароли" Веселин Атанасов.
Вижте цялото интервю във видеото.