Варна е център на българското ветроходство с 26-ото издание на регатата "Кор Кароли".

В неделя, 16 август, от 10:00 часа предстои третата финална крайбрежна гонка.

"До момента регатата протече добре. Времето беше доста силно, но всички са доволни и щастливи, че нямаше инциденти. Участват 28 лодки с над 200 състезатели", сподели новият председател на фондация "Кор Кароли" Веселин Атанасов.

Вижте цялото интервю във видеото.