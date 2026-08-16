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НАРУШЕНОТО ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Съдбата на Ормузкия проток: Иран и Оман близо до споразумение

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Снимка: БТА
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Иран съобщи, че с Оман са близо до постигането на споразумение за управление на корабоплаването през Ормузкия проток.

След седмици на преговори двете страни са се договорили за маршрутите на корабите, но спорни остават въпросите за сигурността и дали да бъдат налагани такси за преминаване през морския път.

От иранското външно министерство съобщиха, че споразумението не означава незабавно възобновяване на корабоплаването през стратегическия воден път.

Вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че след като победят Иран, Съединените щати ще обявяват Ормузкия проток за американска територия.

#Иран и Оман #около Ормузкия проток #Ормузкият проток #Иран

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