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Среднощната акция в Пловдив: Сред задържаните има непълнолетно момиче, открит е и газов пистолет

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росица Колева
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16 души бяха задържани при акция на полицията и ДАНС снощи в Пловдив. Операцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации. Става дума за група, свързана със задържаните за жестокото убийство на Младежкия хълм в Пловдив.

До 2:00 часа тази нощ продължи акцията на полицията и ДАНС. Помещението се намира в центъра на Пловдив, близо до гарата и Младежкия хълм. Заведението е функционирало като частен клуб с лимитиран достъп и е работило от години. От дълго време то е било във полезрението на органите на реда. Снощи тук са си направили сбирка 16 младежи, определящи се като националисти. Стана ясно, че са споделяли идеологията на международната неонацистска политическа мрежа "Кръв и чест", проповядваща превъзходството на бялата раса. Движението е забранено в няколко европейски държави.

Когато полицаите са влезли на сбирката, те са открили множество знамена и плакати с различни неонацистски символи, както и газов пистолет по предварителна информация. Екипът ни проследи продължилите няколко часа действия на службите тук на място, след което 16 младежи, сред които и едно непълнолетно момиче, бяха отведени в близкото полицейско управление за снемане на обяснения.

Директорът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов, който присъства през цялото време на акцията, каза, че няма директна връзка между задържаните снощи младежи и тинейджърите, обвинени за тежкото убийство на Младежкия хълм, както и че нито един от освободените младежи, присъствали на убийството, но без повдигнато към момента обвинение за него, не са били снощи тук.

След нападението на Младежкия хълм в публичното пространство се появиха снимки, на които част от задържаните позират с неонацистски символи. Майката на едно от момчетата, присъствали на убийството, но обвинено за нападението срещу непалските граждани също призна, че синът ѝ е част от група, която тя определи като скинари. Именно възможните връзки на тинейджърите от Младежкия хълм с други младежи със сходни възгледи може би стои във фокуса на разследващите.

Вижте прякото включване на Росица Колева от Пловдив

#жестокото убийство в Пловдив #неонацисти #полицейска акция #Пловдив

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