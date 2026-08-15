Опит за блудство с малолетен около жп гарата в Стара Загора

Районната прокуратура в Стара Загора започна разследване за опит за извършване на блудствени действия спрямо непълнолетно лице. По случая е задържан 52-годишен мъж.

По първоначални данни, в началото на месеца чрез интернет сайт и мобилна комуникация, мъжът установил контакт с 15-годишно момче. Двамата си уговорили среща в района около жп гарата в Стара Загора.

До извършване на блудство, обаче не се е стигнало, благодарение на бързата намеса на връстници на момчето. При тяхното приближаване, мъжът избягал от мястото, а едно от децата подало сигнали на телефон 112 . Мъжът е задържан за срок до 24 часа.