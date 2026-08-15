Призиви за масово нахлуване в испанския анклав Сеута

Испанските власти укрепват границата на Сеута след призивите в социалните мрежи в Мароко днес да бъде направен нов масов опит за влизане в испанския анклав.

Мароко увери, че засилва мерките за сигурност и няма да позволи щурмуване на Сеута. Издадена е и заповед за арест на всеки, които се опита да премине границата незаконно.

Италия обяви, че опасността от нелегална миграция все още не е отминала и за това удължава временното спиране на прилагането на Шенгенското споразумение спрямо Испания. Мярката ще е в сила, "докато рискът не бъде преодолян".

В отговор на решението, Мадрид въведе реципрочни ограничения спрямо Рим, които са в сила до септември.