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Призиви за масово нахлуване в испанския анклав Сеута

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Чете се за: 00:52 мин.
По света
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Напрежението между Италия и Испания продължава

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Испанските власти укрепват границата на Сеута след призивите в социалните мрежи в Мароко днес да бъде направен нов масов опит за влизане в испанския анклав.

Мароко увери, че засилва мерките за сигурност и няма да позволи щурмуване на Сеута. Издадена е и заповед за арест на всеки, които се опита да премине границата незаконно.

Италия обяви, че опасността от нелегална миграция все още не е отминала и за това удължава временното спиране на прилагането на Шенгенското споразумение спрямо Испания. Мярката ще е в сила, "докато рискът не бъде преодолян".

В отговор на решението, Мадрид въведе реципрочни ограничения спрямо Рим, които са в сила до септември.

#миграционната криза в Сеута #Испания #нахлуване #Сеута #Мароко #Италия

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