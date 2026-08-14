Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс отчете рязък спад на незаконните влизания в ЕС

Европейската агенция за гранична и брегова охрана Фронтекс отчете спад с 37% на незаконните преминавания на външните граници на ЕС през първите седем месеца на настоящата година, предаде ДПА.

Граничната служба на ЕС, охраняваща външните граници на блока, чиято централа е в полската столица Варшава, оповести днес, че от януари до юли е имало 61 000 нелегални влизания, което е с 37% по-малко от същия период на миналата година. В същото време Фронтекс отбелязва, че числата са базирани на анализ на предварителни данни и не отразяват "извънредните събития" на външната граница на ЕС при испанския ексклав Сеута в Северна Африка.

Според данните, изнесени от правителството на Испания, около 80 000 души са влезли в Сеута от Мароко в края на юли. Мароко от своя страна съобщи за 40 000, като във възникналия хаос са загинали 83 души, посочва ДПА. Случилото се разпали дебат за защитата на външните граници на ЕС и отговорността, която трябва да понесе Испания.

Според Фронтекс главните миграционни маршрути си остават през Средиземно море, където много хора се придвижват с лодки. По водния път през Източното Средиземноморие - от Турция до Гърция, както и по средния път - от Либия и Тунис до Италия и Малта, са дошли 60% от нелегалните мигранти, успели да влязат в ЕС.

Докато по тези пътища има значително понижаване на бройките, "Фронтекс" отчита повишение с 37% по западния средиземноморски път - към Испания.