СЗО: Над 10 000 нападения срещу здравни заведения са извършени от 2018 г. насам

От 2018 г. насам са регистрирани над 10 000 нападения срещу здравни заведения, но досега никой не е бил подведен под съдебна отговорност, заяви в петък Световната здравна организация (СЗО), предаде Франс прес.

При тези нападения са загинали около 5700 души, а 8500 са били ранени в 29 държави и територии, съобщи Алтаф Мусани, директор на отдела на СЗО за хуманитарна помощ и управление на бедствията. Той представи данните по време на брифинг в Женева.

Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус многократно е подчертавал, че здравните заведения никога не трябва да бъдат превръщани в мишени на нападения.

Медицинските центрове и здравната система като цяло са защитени от международното хуманитарно право и правата на човека, както и от Женевските конвенции, подчерта Мусани.

Въпреки това „от над 10 000 проверени случая нито един не е довел до съдебно преследване“, заяви той.

От началото на 2026 г. СЗО е регистрирала 914 нападения, при които са загинали 911 души, а 1486 души са били ранени, уточни Мусани.

По-голямата част от тези нападения са извършени в Украйна, Ливан и палестинските територии. Други случаи са регистрирани в Мианма, Иран, Судан, Демократична република Конго, Южен Судан, Русия, Сирия и Нигерия.

Според Мусани нападенията с тежки оръжия са най-често съобщаваната форма на атаки през тази година, следвани от възпрепятстване на медицинската помощ и психологическо насилие.

В 44 случая става дума за отвличане, арест или задържане на медицински работници и пациенти. При тези инциденти са били засегнати общо 148 души.

„Когато една болница бъде атакувана, последствията не засягат само хората, които се намират там“, добави Мусани. „Има пациент, който на следващия ден не може да получи лечение, линейка, която не може да извърши следващата евакуация, медицински специалист, който не може да се върне на работа, или лекарства, които вече не могат да достигнат до други здравни заведения“, обясни той.

Мусани съобщи също, че всичките 36 болници в ивицата Газа са понесли щети към края на 2025 г.

В Украйна СЗО е регистрирала над 3000 нападения от началото на руската инвазия през 2022 г., включително нападение срещу склад на организацията в Днипро, който беше разрушен миналата седмица.

В ДРКонго са регистрирани 12 нападения срещу здравни центрове от началото на настоящата епидемия от ебола през май, съобщи Мусани.