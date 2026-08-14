Стилияна Николова спечели сребро в многобоя на световното първенство и олимпийска квота за Лос Анджелис 2028

Стилияна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, а освен това тя осигури на страната и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Българката завърши със сбор от 117.600 точки. Тя получи оценки 30.150 на обръч, 29.250 на топка, 29.000 на бухалки и 29.200 на лента.

Така Николова за втори пореден път става световна вицешампионка след среброто в Рио 2025. Тя е и европейска вицешампионка от Варна 2026.

Световната титла спечели представителката на домакините Даря Варфоломеев (Германия) със 119.500 точки. Олимпийската и европейска шампионка стана пред родна публика и трикратна №1 на планетата.

Бронзовото отличие стана притежание на София Рафаели (Италия) със 117.550 точки.

Стилияна Николова започна участие на финала с бухалки и след отлична игра получи оценка от 29.000 точки, от които 13.000 трудност, 7.800 изпълнение, 8.200 артистичност.

Голямата звезда на домакините Даря Валфоломеев направи грешки на обръч (28.300), както и италианката София Рафаели на топка (28.250).

Във втората ротация на група А Николова игра силно с лента и получи първоначално 28.900 точки (12.500, 8.250, 8.150). Треньорският щаб подаде контестация за трудност с уред и тя беше уважена и оценката повишена на 29.200 (12.800, 8.250, 8.150).

Валфоломеев също имаше висока оценка за изпълнението си с топка - 30.050, както и София Рафаели на бухалки - 30.250.

При третата смяна на уредите Николова беше изключително убедителна на обръч и съдиите й дадоха 30.150 точки (13.500, 8.350, 8.300).

Варфоломеев оглави класирането с 31.500 на бухалки, а Рафаели получи 28.650 на лента.

В последната ротация Николова игра с топка и съдиите й дадоха 29.250 точки (12.700, 8.300, 8.250).

Германката Даря Варфоломеев очаквано триумфира със златото след 29.650 точки на лента. Трета е многобоя се нареди София Рафаели (Италия) с 117.550.

Трите медалистки получават квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

В неделя Стилияна Николова ще спори за медали и на финалите на обръч, бухалки и лента.