БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Стилияна Николова спечели сребро в многобоя на световното първенство и олимпийска квота за Лос Анджелис 2028

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Художествена гимнастика
Запази

Гледайте турнира пряко по БНТ 1 и на нашия сайт

Даря Варфоломеев Стилияна Николова София Рафаели
Снимка: БГНЕС
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Стилияна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, а освен това тя осигури на страната и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Българката завърши със сбор от 117.600 точки. Тя получи оценки 30.150 на обръч, 29.250 на топка, 29.000 на бухалки и 29.200 на лента.

Така Николова за втори пореден път става световна вицешампионка след среброто в Рио 2025. Тя е и европейска вицешампионка от Варна 2026.

Световната титла спечели представителката на домакините Даря Варфоломеев (Германия) със 119.500 точки. Олимпийската и европейска шампионка стана пред родна публика и трикратна №1 на планетата.

Бронзовото отличие стана притежание на София Рафаели (Италия) със 117.550 точки.

Стилияна Николова започна участие на финала с бухалки и след отлична игра получи оценка от 29.000 точки, от които 13.000 трудност, 7.800 изпълнение, 8.200 артистичност.

Голямата звезда на домакините Даря Валфоломеев направи грешки на обръч (28.300), както и италианката София Рафаели на топка (28.250).

Във втората ротация на група А Николова игра силно с лента и получи първоначално 28.900 точки (12.500, 8.250, 8.150). Треньорският щаб подаде контестация за трудност с уред и тя беше уважена и оценката повишена на 29.200 (12.800, 8.250, 8.150).

Валфоломеев също имаше висока оценка за изпълнението си с топка - 30.050, както и София Рафаели на бухалки - 30.250.

При третата смяна на уредите Николова беше изключително убедителна на обръч и съдиите й дадоха 30.150 точки (13.500, 8.350, 8.300).

Варфоломеев оглави класирането с 31.500 на бухалки, а Рафаели получи 28.650 на лента.

В последната ротация Николова игра с топка и съдиите й дадоха 29.250 точки (12.700, 8.300, 8.250).

Германката Даря Варфоломеев очаквано триумфира със златото след 29.650 точки на лента. Трета е многобоя се нареди София Рафаели (Италия) с 117.550.

Трите медалистки получават квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

В неделя Стилияна Николова ще спори за медали и на финалите на обръч, бухалки и лента.

Свързани статии:

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 1 и БНТ 3
БНТ ще предава оспорвания шампионат на живо от Франкфурт от 14 до...
Чете се за: 01:52 мин.
#Стилияна Николова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство по художествена гимнастика
3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
4
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
5
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание
6
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Други спортове

Спортни новини 15.08.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 15.08.2026 г., 12:25 ч.
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство по художествена гимнастика
25954
Чете се за: 01:50 мин.
Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст на европейското първенство по плуване Диана Петкова е втора резерва за полуфиналите на 50 метра бруст на европейското първенство по плуване
Чете се за: 00:52 мин.
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
44347
Чете се за: 08:02 мин.
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
29715
Чете се за: 00:52 мин.
Не пропускайте битките за отличията от еврошампионата по спортна гимнастика Не пропускайте битките за отличията от еврошампионата по спортна гимнастика
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица"
Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
"Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта "Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта
Чете се за: 04:17 мин.
Общество
Нов голям пожар пламна в Хърватия, тежко остава състоянието на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Силно земетресение разтърси Индонезия (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Нивото на река Дунав продължава да се понижава
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ