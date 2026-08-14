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Новите влакове на БДЖ: До края на август 20 нови композиции ще обслужват пътниците

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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От днес влизат в експлоатация новите електрически влакове за железопътната мрежа. В композициите са осигурени модерни информационни системи, Wi-Fi, електрически контакти и USB портове, видеонаблюдение и съвременни системи за сигурност. Предвидена е и пълна достъпност за хора с намалена подвижност, както и места за велосипеди и детски колички. До края на август 20 нови влака ще обслужват пътниците.

Първи курс на новия влак „Средна гора“. С една минута закъснение влакът потегли към Костенец.

Машината може да се движи със 160 км/ч, стига инфраструктурата да позволява.

Недялко Ризов – машинист: "Тъй като участъкът е в ремонт, за момента максималната скорост ще бъде 80 км/ч."

Влакът е дълго чакана новина за механика Светослав. Той работи в БДЖ от 1998 г. и добре познава старите мотриси.

Светослав Рангелов: "Много по-лесно се работи с новата техника, отколкото със старата."

Климатикът, удобните седалки, местата за велосипеди, чистите тоалетни и безплатният интернет повишиха настроението на първите пътници.

"Като самолет.
БНТ: Има ли разлика с другите?
– Много, да."

"Хубаво е. Не е като предишните влакове от моето време и с удоволствие бих ползвал такъв влак."

"БНТ: Харесва ли ви?

- Екстра, супер е."

Вече има обучени 55 машинисти.

Георги Пеев – министър на транспорта: "Ако горе-долу 280–300 вагона са необходими, за да обслужат добре нашия железопътен транспорт, то тази малка бройка от 60 е добро начало."

Атанас Пеканов – вицепремиер: "Благодарение на ПВУ се инвестират над 400 млн. евро за нов подвижен състав. Това е голямо обновление за повече от две десетилетия."

Първите 20 влака ще се движат на кратки разстояния.

#20 нови влака #железопътна мрежа #август #влакове

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