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Бившият земеделски министър Иван Христанов обяви, че ще се кандидатира за президент

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бившият земеделски министър иван христанов обяви кандидатира президент
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Бившият министър на земеделието и храните от служебния кабинет „Гюров" Иван Христанов съобщи, че ще се кандидатира за президент.

Във видео обпъщение той посочва, че предприема тази крачка с "огромно чувство за дълг"

"Избор вече има. Правя го с огромно чувство на дълг и смирение. И с благодарност – към семейството ми, инициативния комитет, сътрудниците в щаба и всички българи, които припознават в този жест повод за вяра и надежда, които търсят справедливост! Кампанията започва веднага със срещи и посещения, чиято цел е много проста – да слушаме хората в техните болки и грижи, за да градим държава като държава. Държава, която е опора и гръб на своите граждани. Дълго бяхме убеждавани, че от президента не зависи нищо. И много време това беше удобно както за президентите, така и за партиите, които ги назначиха. Истината е, че президентът е гарант за справедливостта. Президентът е стожер на държавността и пазител на конституцията. В следващите месеци много ще говори както означава това. Бъдете с нас и ще преживеете тази истина. Очаквайте и голямо плюене. Трол-мрежите се активираха още преди дни. Ще четете каква е сестра ми (имам двама братя) и защо да не гласувате за мен. Да, задкулисието вече впрегна машината за кал, защото се страхува да не стигна до балотаж. Страхува се, че хората вече имат избор, който не е нареден в партийни централи и мръсни договорки, а произтича директно от народа", посочва Христанов.

Той подчертава, че е кандидат на народа.

"Тази кампания е народна, а не на партийни централи. Затова имаме нужда от вашата помощ: свържете се с нашите координатори, за да станете част от местните инициативни комитети и изборни щабове. Това са вашите избори за вашият кандидат!"

#кандидатира за президент #Иван Христанов

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