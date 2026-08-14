Бойко Борисов: Нека не превръщаме "Евровизия" в поредния повод за разделение

Нека не превръщаме „Евровизия“ в поредния повод за разделение, призова във видео във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с избора на Бургас за домакин на песенния конкурс догодина.

На първо място поздравления за ДАРА, защото заради нейното великолепно представяне „Евровизия“ е в България, посочи той.

"Нека за хубавите работи не се делим и то по такъв грозен начин, няма нужда и този път да доказваме кой е по-добър от другия - важното е, че България е домакин на „Евровизия“, изтъкна Борисов.

Той поздрави кмета на Бургас Димитър Николов (ГЕРБ и неговият екип).

"Заслужено към днешна дата заради болници, детска болница, огромната зала, която построихме, Бургас спечели. Той е уютен, красив, зелен, подреден, с модерна инфраструктура, огромна туристическа база в целия регион и с доказан опит в организирането на големи фестивали и събития, модерно летище, най-чистото море в цяла Европа", посочи лидерът на ГЕРБ.

И добави, че като премиер никога не е делил градовете, работил е еднакво за всички градове. Затова съветва Димитър Николов да покани в организационния комитет и кметовете на София, Пловдив и Варна, които бяха конкуренция за "Евровизия", за да бъде конкурсът събитието на България. Целта пред всички ни трябва да е обща - красиво и мащабно представяне на страната ни и грандиозно шоу за феновете на "Евровизия", подчерта Бойко Борисов. Това е шанс отново да разкрием на Европа богатия образ на страната ни, смята той.

"А днес с откриването на новата метростанция “Стадион Георги Аспарухов” в София имаме също повод за радост", добави той.

Изпълняваме още едно обещание към софиянци и всички приятели левскари - цялата метростанция ще бъде в синьо и всички ще могат да ходят на мачовете с най-модерното метро в Европа, отбеляза Борисов.