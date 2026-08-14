Двама арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в Ботевградско (СНИМКИ)

Удар по лихварските групи, т.нар. „Пеевите“ и „Инкет“, в Ботевградско е направила ГДБОП рано тази сутрин.

За момента двама са арестувани за лихварство, принуда и сводничество. Акцията обаче продължава, като на място има спецполицаи.

Групата на „Пеевите“ и групата „Инкет“ отдавна тормозят местните хора. Демонстрират арогантно поведение и висок стандарт, без да имат доказани доходи за това. Често предизвикват конфликти и проявяват агресия.

Ударът на ГДБОП идва и след клип в социалните мрежи, на който се вижда как част от задържаните тормозят местно момче. Последваха призиви за саморазправа с тях. Целта на акцията на МВР, освен да прекрати престъпната дейност на групите, които отдавна са наблюдавани, е и да тушира напрежението в района.

През годините Ботевград и районът често ставаха арена на неприятни случки.

Борбата с групите, които тормозят местните хора, беше една от първите задачи пред ръководството на МВР. Тя започна с удар по т.нар. „Калашници“ и продължи и на други места в страната.

Целта е да се неутрализират групи, които демонстрират висок стандарт, без да имат доказани доходи за това, както и арогантно поведение.