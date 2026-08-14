В огнения ад на Халкидики: Разказ от първо лице

Вчера на Халкидики, на първия ръкав – Касандра, където много българи ходят на почивка, избухна пожар, който доведе до евакуация на местни жители и туристи. Кристиан Борисов е бил там по това време.

Кристиан Борисов: "Тъкмо се прибирахме от плажа. Навън получихме първите съобщения от местните власти. Не им обърнахме внимание веднага, но малко по-късно, между 14.00 и 14.30 часа, когато се прибрахме, получихме следващи съобщения. Тогава вече обърнахме малко по-сериозно внимание на ситуацията. Към 15.00 часа вече получихме съобщения да напуснем района на Сивири. Съобщенията бяха леко противоречиви – казаха ни да тръгнем на юг, но ние бяхме в най-северната точка на Сивири и оттам трябваше да тръгнем право към огъня, което ни притесни. Но тръгнахме. Бяхме с най-необходимия багаж – всички дрехи и плажни принадлежности. Всичко остана на плажа и в апартамента, който бяхме наели. Имаше много голяма колона от автомобили. В един момент се наложи да отбиваме по черен път. Доста време карахме по него, като някои коли забуксуваха на места. Беше доста притеснително, защото огънят беше сравнително наблизо и ни делеше само едно поле със суха растителност. Ако колоната беше спряла, щеше да бъде доста притеснително. В крайна сметка хората си помогнаха един на друг и успяхме да стигнем до главния път, който водеше към Касандрия. Оттам вече е Калитея и всеки пое в различна посока. Ние лично се прибрахме в София. Изчакваме да има възможност да се върнем, да си вземем принадлежностите и след това да продължим почивката си на друго място – на Ситония."