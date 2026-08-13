Ситуацията с големия пожар на Халкидики в Гърция се подобрява

Ситуацията с големия пожар, който избухна около 14 ч. днес следобед на полуостров Касандра, третото разклонение на Халкидическия полуостров в Северна Гърция, към 20.00 ч. е много по-добра, заяви началникът на Гражданската защита в област Централна Македония Хараламбос Стерядис пред държавната телевизия ЕРТ.

На място действат 155 пожарникари и 4 екипа горски командоси. Сред огнеборците има и пожарникари от Молдова в рамките на проекта за разполагане на европейски противопожарни екипи.

В гасенето участват и 9 самолета и 7 хеликоптера. Гори борова гора, а фронтът на пожара е около 3 км.

Както съобщи регионалният сайт „Вория“, още в следобедните часове бяха евакуирани селищата Сивири и Фурка, а вечерта превантивно беше разпоредена евакуацията и на населеното място Елани.

По данни, цитирани от ЕРТ, до момента с плавателни средства са евакуирани 347 души. В превозването на хората участват съдове на бреговата охрана, частни плавателни съдове и бързоходен пътнически кораб. Няма данни за броя на евакуираните по суша, но още в началото беше съобщено, че евакуацията е предизвикала проблеми по пътищата, а пътят Сивири – Фурка беше затворен, защото пламъците го прехвърлиха.

В борбата с огъня леко пострадаха двама пожарникари.

Поне една къща е изгоряла в Сивири. Собствениците й са успели да се евакуират, но разказаха пред ЕРТ, че са успели да спасят от горящия си дом само едно от кучетата си.

Вятърът в района е със сила от пета степен по скалата на Бофорт, което затруднява гасенето.

Българското Министерство на външните работи съобщи, че към момента в не е постъпвала информация за пострадали или бедстващи български граждани във връзка с пожара.

Засегнатите от пожара в Сивири могат да поискат временно настаняване чрез специална електронна платформа на страницата на гръцкото Министерство на климатичната криза и гражданската защита.