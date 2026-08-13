Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас

Още с първите минути от обявяването на новината, че домакинството на най-големия музикален конкурс в света ще е в Бургас, резервациите стигнаха рекордни стойности.

Рекордни бяха и някои от цените на нощувките – 25 000 евро за апартамент, който сега струва 35 пъти по-малко – 718 евро.

На другия полюс остана София, където имаше масово анулиране на предварително направени резервации.

Новината, че "Евровизия" ще е в Бургас, Александър научава от свои приятели по телефона. Той отдава под наем шест апартамента в центъра на града и до Морската градина. Така, още незатворил телефона, свободните дати за май догодина в апартаментите му вече били запълнени.

Александър Фотев, собственик на апартаменти за краткосрочен наем: "Докато се чуваме и говоря с тях, почнаха да влизат резервации. Беше лудница тука за близките един-два часа. От 1 до 27-28 всичко е заето. Леко завишение има – между 150 и 200 евро."

Цените, които се появиха в платформите за отдаване на апартаменти под наем, Александър определя като нереални. От Бургаската регионална туристическа камара споделят същото мнение.

Евелина Пулева, член на УС на Бургаската регионална туристическа камара: "Аз попаднах на цени от 11 000 евро за 5 дни. Това е смешно. Какво ще предложим ние за 11 000 евро – качество? Сервиз? Храна? Ние не сме Бора Бора все пак. Ние толкова много си унищожихме туризма, че сега е време да го възродим."

Обратно - в София още с първите минути след финала на "Евровизия" във Виена за столицата бяха направени хиляди резервации, а сега ситуацията при краткосрочните наеми е съвсем различна.

В червено светват предварително заетите дати за предлаганите онлайн апартаменти.

Тодор Колев, управител на фирма, която стопанисва апартаменти: "В рамките на няколко часа след новината голяма част от резервациите, които бяхме получили за следващата година, вече бяха отменени. Може би около 1/3 от тях. Като очакваме това нещо да продължи. Нощувката в този апартамент в момента е около 100-120 евро на вечер – апартамент с три спални в центъра на София. Но ако София беше останала домакин на "Евровизия 2027" през май, този апартамент щеше да струва над 300-350 евро на вечер."

Туристическият бранш в Бургас отсега предупреждава:

Александър Фотев, собственик на апартаменти за краткосрочен наем: "С тези цени трябва да задържим след това тези хора, които ще дойдат при нас, за да идват в бъдеще." Евелина Пулева, член на УС на Бургаската регионална туристическа камара: "Нека да призова всички колеги – нека не спекулираме с цените."

И се надяват домакинството на "Евровизия" да се превърне в най-добрата реклама на България.