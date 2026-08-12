Властите в Солун издирват вълк, нападнал дете в таверна в града

Гръцкият Главен секретариат по горите е разпоредил да бъдат взети незабавни действия за локализирането и залавянето на вълк, който през последните месеци е забелязван многократно в населени райони в Солун – Полихни, Сикиес, както и в Горния град, съобщи регионалният информационен портал „Вория“.

Става въпрос за трикрако животно, което в края на юли е нападнало и наранило 4-годишно момиче, което е било с родителите си в таверна в Полихни. Първоначално е смятано, че животното е чакал, но по-късно е установено, че е женски вълк, който е привикнал да живее в близост до човека.

Със заповед на главния секретар по горите е съставен екип за залавяне на вълка. За локализирането му ще бъдат използвани специални камери, а залавянето му се очаква да стане с капани и средства за упояване.

След залавянето му вълкът ще бъде настанен временно в центъра на природозащитната организация „Арктурос“ във Флорина.

Ловно оръжие ще бъде употребено само като крайно средство, ако останалите методи за залавянето му не дадат резултат. Смята се обаче, че това няма да бъде необходимо.

След залавянето на вълка специална научна комисия ще направи оценка на състоянието и поведението му.